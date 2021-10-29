В Новокузнецке три человека пострадали в дорожном конфликте со стрельбой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке накануне около 21.00 сообщили в полицию о драке и стрельбе в районе транспортной развязки на Советской площади. В ГУ МВД по кемеровской области рассказали, что стражи порядка незамедлительно прибыли на место инцидента и пресекли действия всех участников потасовки.

В ведомстве добавили ,что троим участникам потребовалась помощь медиков. Остальных сотрудники доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При досмотре их автомобилей полицейские изъяли 2 бейсбольные биты, телескопическую палку, газовый и сигнальный пистолеты.

Оказывается, что после ДТП с участием трех автомобилей между водителями и пассажирами случился конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил предположительно из сигнального оружия.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.