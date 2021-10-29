Россельхозбанк научит фермеров развивать агротуризм

Агротуризм в России становится все более востребованным: в стране функционируют более 3 500 гостевых домов, около 1 000 фермерских хозяйств и порядка 10 000 иных объектов сельского туризма (ремесленные дома, сельские музеи, культурные и досуговые центры). По оценкам РСХБ потенциальный финансовый эффект развития агротуризма в России составляет до 55 миллиардов рублей в год, количество путешественников в сельскую местность может достигнуть восьми миллионов человек в год. Поэтому Россельхозбанк запустил виртуальный практикум на базе платформы Свое Родное. За городом, чтобы помочь фермерам сориентироваться в особенностях индустрии гостеприимства. Благодаря сервису банка пользователи могут усовершенствовать свой агротуристический бизнес или запустить его с нуля. Онлайн-обучение доступно всем желающим и совершенно бесплатно.

Виртуальный практикум – это комплексный цифровой сервис, состоящий из следующих блоков:

•школа для тех, кто хочет развивать сельский туризм, но не знает, с чего начать. Формат обучения похож на профессиональную переподготовку – с установочной теорией и полезной практикой от экспертов отрасли;

•профессиональное менторство и поддержка по всем возникающим вопросам – от составления бизнес-плана и подачи заявки на гранты или субсидии до юридического сопровождения и всех тонкостей продвижения конечного пакета услуг;

•платформа для размещения туристических предложений, которые увидят тысячи потенциальных туристов.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).