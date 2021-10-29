В Кузбассе построят и отремонтируют более 60 километров федеральных дорог в 2022 году. Фото: АПК.

В 2021 году кузбасские дорожники построили 25 киллометров и отремонтировали 66 километров федеральной трассы Р-255 «Сибирь», ликвидировав длинные пробки.

- Дорожные работы в Кузбассе выполняются качественно и в срок, в юбилейном для региона году ввели в эксплуатацию важнейшие объекты - обход Мариинска и путепровод через Транссиб. Путь по этим дорогам стал быстрее и безопаснее. Работу мы продолжим и благодаря федеральной поддержке сможем не только привести в порядок еще один участок федеральной трассы «Сибирь», но и построить обход Кемерова, - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Новый автомобильный путепровод над Транссибирской магистралью в районе деревни Суслово повысил скорость и безопасность движения для 20 тысяч автомобилей в сутки. Специалисты реконструировали 1,8 километров и построили 2,7 километров трассы, а также надземный путепровод через железную дорогу.

В 2022 году планируется завершить строительство 9 киллометров новой дороги на границе Кузбасса и Новосибирской области. По проекту станет шире проезжая часть, появится новая дорожная развязка и путепровод на пересечении с Транссибом.

Кроме того, в 2022 году отремонтируют между 26 км и 36 км федеральной трассы Р-255, а также обустроят устройство защитных слоев на 22,3 км дорог.

Еще одним важным проектом для Кузбасса станет обход Кемерова. Строительство предусмотрено программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.