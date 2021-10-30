В Кузбассе осужден рецидивист, напавший на женщину на пляже

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Он получил срок в десять лет лишения свободы.

В августе нынешнего года, освободившись из исправительной колонии, где отбывал наказание в виде 12 лет лишения свободы за убийство, мужчина приехал в южную столицу Кузбасса. В один из дней он отправился на берег реки Томь. Там его внимание привлекла одинокая загоравшая новокузнечанка. Увидев в ее руках смартфон, злоумышленник ударил женщину камнем по голове, сорвал с шеи золотую цепь, а также забрал сумку, в которой находились телефон и банковская карта. С похищенным имуществом налетчик скрылся, но оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Новокузнецку, получив сигнал о произошедшем, сумели задержать его по горячим следам.

Заводский районный суд Новокузнецка признал рецидивиста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Отбывать новое наказание он будет в колонии особого режима.