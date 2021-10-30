В Кузбассе улучшают условия обследования больных детей

Фото: Минздрав Кузбасса

В областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова после капитального ремонта открылось отделение функциональной диагностики.

Это медучреждение, располагающееся в Кемерове, - крупнейшее в системе детского здравоохранения региона, здесь оказывают помощь по 23 направлениям.

В отделении функциональной диагностики проводят диагностику заболеваний центральной и периферической нервной системы, а также сердечно-сосудистой системы.

Оценить работу сердца пациентов теперь помогает новый современный электрокардиограф.

- Раньше медсестры носили шестикилограммовый аппарат, новый - размером с ладонь и по весу легче в разы, - уточнили в Министерстве здравоохранения Кузбасса. - Его важным преимуществом является и то, что данные обследования поступают на планшет или любое другое устройство (смартфон, ноутбук), позволяя дистанционно описывать результаты.

Также появился новый электроэнцефалограф для видео-ЭЭГ-мониторинга сна пациентов: новые шлемы с встроенными электродами разных размеров упрощают процесс исследования новорождённых, а также детей, страдающих эпилепсией и аутизмом.

В ходе капремонта в отделении заменили системы освещения, отопления и вентиляции, полностью заменили мебель, а в просторной зоне ожидания установили новенькие диваны для пациентов.

- Созданные условия и наличие современного медицинского оборудования дают возможность обследовать детей не только в условиях стационара, но и детей, которые приезжают лечиться из других городов и районов Кузбасса, - рассказала заведующая отделением функциональной диагностики Ирина Нечаева.