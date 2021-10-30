В Кузбассе выбрали лучшую экологическую тропу 2021 года

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

В Кемерове состоялся финал областного конкурса «Разговоры у костра». Участниками мероприятия стали команды общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования из разных уголков Кузбасса в возрасте от 11 до 17 лет.

Этот конкурс проводится с 2019 года. Его учредитель - Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, организатор - Комитет охраны окружающей среды Кузбасса. Соревнование призвано привлекать внимание молодежи к охране окружающей среды и помогать развитию местного туризма. Для ребят и взрослых посещение экологических троп - это прекрасная возможность отдохнуть и узнать что-то новое.

Все команды в интересной форме, с элементами творчества, представили свои проекты, рассказали об истории создания экологической тропы, о том, какие экскурсии проводятся на ней, как планируется ее развитие.

При этом, как показали школьники, интересную экологическую тропу можно обустроить даже на территории родного учебного заведения. Так, к примеру, члены команды «Друзья природы» из школы села Зарубино Топкинского муниципального округа создали пять смотровых площадок, посадили саженцы кедра и сосны, разные цветы, и теперь устраивают познавательные экскурсии для учащихся младших классов и родителей.

А команда «Экотерапевты» школы села Костенково Новокузнецкого муниципального района свою экотропу разработала на особо охраняемой территории регионального значения - ботаническом памятнике природы «Костёнковские скалы». ООПТ находится в узком каньоне русла реки Чумыш и отличается разнообразием редких видов флоры и фауны и нестандартной расцветкой местных горных отложений, получивших неофициальное название Синие скалы. Школьники разработали сразу нескольких видов экскурсий. Самая длительная длится около семи часов, а слушателям предстоит путь по красивым местам до восьми километров.

«Юные исследователи» из школы № 20 пгт Темиртау Таштагольского муниципального района представили проект экотропы «Святое место на реке Тельбес». В ее основе - память о тех, кто добывал в этих местах руду в годы первых советских пятилеток и во время Великой отечественной войны. И, конечно, желание сохранить уникальные природные места Горной Шории. Ребята надеются, что экотропа привлечет дополнительное внимание туристов, что, в свою очередь, поможет и развитию родного поселка.

Проекту школьников из Темиртау жюри в итоге присудило первое место. Второе - у костенковцев, а третьими призерами стали зарубинцы. Не остались без подарков и команды, не попавшие на этот раз в тройку лучших. Традиция проведения конкурса будет продолжена.