В Новокузнецке при пожаре в многоквартирном доме спасли мужчину. Фото: ВКонтакте/incident_nvzk.

Накануне в Новокузнецке случился пожар в многоквартирном жилом доме на проспекте Авиаторов. Кадры с места происшествия появились в соцсети. В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что горел балкон на седьмом этаже, а в подъезде был сильный дым на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Отмечено, что самостоятельно эвакуировались 30 человек до прибытия сотрудников МЧС.

- Сразу же специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы приступили к разведке. По лестничным маршам с восьмого этажа был спасен мужчина, 1972 года рождения, - рассказали в ведомстве.

Добавили, в результате пожара на балконе обгорели вещи и мебель, оконный блок. На месте работали 5 единиц техники и 14 человек.