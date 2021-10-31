В Кузбассе 15-летний школьник стал фигурантом уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела

Школьнику грозит до пяти лет лишения свободы

В Белове жительница обратилась с заявлением о краже велосипеда у ее сына. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что на велопрогулку в городской парк отправился подросток, там он увлекся игрой в футбол. Велосипед оставил около площадки, а после игры обнаружил, что велобайк пропал.

Незамедлительно ориентировка с приметами похищенного велосипеда была направлена всем нарядам полиции. Подозреваемого установили, им оказался 15-летний школьник. Он пояснил, что хотел сдать чужой велосипед в ломбард, но не успел.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража». Подростку грозит до пяти лет лишения свободы.