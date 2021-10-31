Названы территории Кузбасса, где выявили 302 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 302 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 48. В Новокузнецке - 47. Междуреченске - 33. По 28 - в Белове, Мысках, Прокопьевске. В Осинниках - 27. В Киселевске – 12. Девять - в Юрге. Восемь - в Калтане. Шесть - в Юргинском МО. По пять - в Новокузнецком МР, Яшкинском МО. Три - в Таштагольском МР. По два - в Тайге, Беловском МО, Кемеровском МО, Яйском МО. По одному- в Анжеро-Судженске, Березовском, Краснобродском, Полысаеве, Гурьевском МО, Ижморском, Прокопьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 63 624 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 60 198 выздоровели, 1 460 скончались, 19 606 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.