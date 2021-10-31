В Кузбассе продавали опасный хлеб и кондитерские изделия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кузбассу проверили качество и безопасность хлебобулочной и кондитерской продукции и выявили нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники изъяли хлебобулочную, кондитерскую продукцию и кремовые изделия общим весом около 128 килограммов по причине их реализации с истекшим сроком годности, отсутствия сопроводительных документов.

За данные нарушения привлекли к административной ответственности 94 граждан, юридических и должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 490 тысяч рублей.