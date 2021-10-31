Прокуратура Кузбасса организовала проверку дома престарелых, в котором умерли несколько человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кузбасса организована проверку дома престарелых, который расположен в квартире многоэтажного жилого дома в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, где умерли несколько пациентов.

- В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об оказании услуг в сфере здравоохранения, о социальном обеспечении лиц пожилого возраста, - сообщает прокуратура по Кемеровской области.

Также на контроле прокуратуры находится проведение доследственной проверки, которую проводит региональный Следком. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения.