В Кемерове без вести пропал 35-летний мужчина. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кемерове пропал без вести 35-летний Анатолий Мазуров. С 24 октября его местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 167 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.