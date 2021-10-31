Жителей Кузбасса предупредили об ухудшении видимости и гололедице. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Синоптики Кемеровского Гидрометцентра сообщают, что 1 ноября на территории региона местами ожидаются гололедно-изморозевые явления, на дорогах местами гололедица, видимость при осадках временами до 1000 метров. Кроме того, прогнозируется ночью усиление северо-западного ветра, местами до 15-20 метров в секунду, днем юго-западного до 12-17 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Кемеровской области отметили, что при ухудшении видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток – использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.