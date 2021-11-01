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Происшествия1 ноября 2021 6:24

В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей гипермаркета

Об этом сообщили очевидцы
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей гипермаркета.

В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей гипермаркета.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове 31 октября вечером эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета «Лента» на проспекте Ленинградском. Об этом сообщили очевидцы.

По словам одной из посетительниц, сначала оцепили только один отдел. После приехали люди в шлемах и с оружием, включили тревожную кнопку и вывели людей из помещения.

По словам осведомленного источника, причиной эвакуации стала бесхозная коробка. Сотрудники правоохранительных органов обследовали объект и выяснили, что он безопасен.