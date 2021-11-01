В Кемерове эвакуировали персонал и посетителей гипермаркета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове 31 октября вечером эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета «Лента» на проспекте Ленинградском. Об этом сообщили очевидцы.

По словам одной из посетительниц, сначала оцепили только один отдел. После приехали люди в шлемах и с оружием, включили тревожную кнопку и вывели людей из помещения.

По словам осведомленного источника, причиной эвакуации стала бесхозная коробка. Сотрудники правоохранительных органов обследовали объект и выяснили, что он безопасен.