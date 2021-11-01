Названы территории Кузбасса, где выявили 305 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 305 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерово- 49. В Новокузнецке- 47. В Междуреченске - 37. В Прокопьевске - 27. По 26 - в Белове и Осинниках. В Мысках – 23. По 13 - в Калтане и Киселевске. Восемь - в Юрге. По шесть - в Таштагольском МР, Яшкинском МО. Четыре - в Гурьевском МО. По три - в Анжеро-Судженске, Краснобродском, Тайге, Новокузнецком МР, Юргинском МО. Два - в Прокопьевском МО. По одному - в Ленинске-Кузнецком, Кемеровском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 63 929 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 60 437 выздоровели, 1 464 скончались, 18 828 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.