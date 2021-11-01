В Кемерове спасатели пришли на помощь двум маленьким детям. Фото: kemrescue.ru.

В Рудничном районе Кемерова потребовалась помощь спасатель молодой женщине. В запертой квартире остались ее дети двух лет и одного года. Об этом сообщили в Кемеровской службе спасения.

Жительница вышла на несколько минут к соседке, в это время самый старший из детей подбежал к двери и закрыл ее на задвижку.

- Опасность нахождения малышей одних дома заключалась еще в том, что на кухне была включена плита. Чтобы не терять времени, женщина позвонила по номеру «112», в один из домов по улице Институтская был направлен экипаж спасателей, - рассказали в Кемеровской службе спасения.

Спасатели при помощи специального инструмента обеспечили доступ в квартиру. В комнате на диване сидели два мальчика и смотрели мультфильмы, медицинская помощь им не понадобилась.