В Кузбассе распространился фейк о повторных выплатах 10 тысяч рублей школьникам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пенсионный фонд Кузбасса предупреждает жителей о фейках, распространяемых в социальных сетях и мессенджерах. Будто бы жители региона могут получить повторные выплаты школьникам в размере 10 тысяч рублей.

- Прием заявлений на единовременную выплату 10000 семьям с детьми от 6 до 18 лет завершен 31 октября 2021 г. Это единоразовая выплата, и ее в Кузбассе получили семьи на 394 тысячи детей, - сообщили в ОПФР по Кемеровской области.

Также добавили, что выплата является единоразовой. Если родитель уже получил выплату и подал новое заявление, или от лица второго родителя, то придет отказ.