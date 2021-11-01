Кузбасс вошел в тройку лидеров в Сибири по урожайности зерна. Фото: АПК.

В Кузбассе завершили уборку зерновых культур, в 2021 году собрано более 1,6 миллиона тонн зерна. Заканчивается подготовка к следующему сезону.

- У Кузбасса есть высокий сельскохозяйственный потенциал. Для диверсификации экономики и освоения земель регион последовательно развивает аграрный сектор. На Восточном экономическом форуме мы заключили соглашение с Россельхозбанком, которое дает нам около 9 миллиардов рублей инвестиций в отрасль. Сельхозпредприятия обновляют технику, строят зерносушильные комплексы, создают новые рабочие места. Желающие открыть свое дело в аграрной сфере, могут получить гранты и пройти обучение, - рассказал Сергей Цивилев.

Средняя урожайность зерновых, по данным минсельхоза Кузбасса, составила 28,1 ц/га, что выше уровня прошлого года на 3,1 ц/га. По этому показателю Кузбасс входит в тройку лидеров среди регионов Сибири наряду с Красноярским краем и Томской областью.