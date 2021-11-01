В школы Кузбасса поступили 56 новых автобусов для перевозки детей. Фото: АПК.

Новые автобусы будут перевозить более тысячи школьников из 22 муниципалитетов Кузбасса. С 2018 года в регион поступило 257 автобусов. Таким образом, на 50% обновлен весь парк, который насчитывает 475 машин.

- Безопасность детей для нас на первом месте. Ежедневно в Кузбассе в школу и обратно доставляют более 14 тысяч школьников из 764 сел, поселков, деревень, и необходимо обеспечить им все условия для комфортных поездок, - сообщил Сергей Цивилев.

Партия состоит из 34 автобусов ПАЗ (24 места) и 22 автобуса ГАЗ (12–24 места в зависимости от модификации). Транспорт оборудован ремнями безопасности, сигнальными кнопками, дополнительными подножками, ограничителями скорости - не более 60 км/ч, а также системами контроля маршрута.