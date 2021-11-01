В Новокузнецке полицейские установили автора объявления о «продаже» ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе сотрудники полиции выявили размещенную информацию на популярном сайте о «продаже» ребенка в Новокузнецке. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что полицейские провели проверку и установили автора фейкового объявления.

Автором оказался 12-летний мальчик. По словам школьника, он создал объявление, чтобы припугнуть свою 9-летнюю сестру, которая его не слушалась. Позже объявление было удалено.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции провели с родителями мальчика и с ним самим профилактическую беседу.