Губернатор Кузбасса заявили о готовности предприятий повысить зарплаты работникам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе предприятия готовы повысить зарплаты работникам, в среднем они должны увеличиться на 10%. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.

- Мы эту работу ведем с начала этого года. Уже целый ряд предприятий за первые три квартала повысили заработную плату, каждое по-разному. В четвертом квартале я поставил задачу еще добавить заработную плату именно простым рабочим. Это прежде всего меня волнует: не высокооплачиваемым, а простым рабочим добавить заработную плату. И практически все предприятия откликнулись на это предложение. Кто-то добавляет 10%, кто-то 5%, кто-то 3%, но большинство выходит на цифру 10% сейчас, - сообщил губернатор Кузбасса.

Глава региона добавил, что за счет повышения в первые три квартала предприятия выходят и на показатели больше 10%. У некоторых получается повысить уровень зарплаты на 15% и 18%. Кроме того, власти проследят, чтобы повышенная заработная плата реально поступила к рабочим. Напомним, что Сергей Цивилев призвал руководителей кузбасских предприятий повысить зарплаты рядовым сотрудникам.