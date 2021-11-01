В Кузбассе привились от коронавируса более 50% жителей подлежащих вакцинации. Фото: АПК.

Подведены промежуточные итоги вакцинации от COVID-19 и гриппа на аппаратном совещании в правительстве Кузбасса.

Региональный Минздрав сообщает, что в Кузбассе с начала прививочной кампании проведено 936 388 случаев вакцинации, в том числе 880 267 человек вакцинировано первый раз (53,2% от подлежащих вакцинации), повторно вакцинировался 56 121 человек. Сделали прививку 270 602 человека старше 60 лет.

Первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса Вячеслава Телегина отметил, что основные меры защиты от коронавируса - вакцинация и соблюдение масочного режима. Кроме того, необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, магазинах, организациях и местах большого скопления людей.

Также в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, вакцинировано 835 023 человека.