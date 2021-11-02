«Потолок уже обвалился»: власти прокомментировали ситуацию в новой школе за 841 миллион рублей в Кузбассе. Фото: АПК.

Жители Тайги сообщили о случившемся в школе № 160, которую сдали в текущем году. Родители сообщили на странице в соцсетях губернатора Кузбасса, что в школе начал сыпаться потолок.

- Тайга, школа 160, вам отчитались, сдали как элитную, в спортзале потолок уже обвалился, а дети только два месяца в ней отучились, - пишет одна из горожанок.

Женщине ответили представители администрации города. Как оказалось, слухи о разрушении потолка преувеличены. Однако инцидент все-таки произошел.

- На уроках физической культуры в спортивном зале школы баскетбольный мяч попал в потолок, вследствие чего сдвинулись ячейки потолка размером 50*50 см и их держатели. Занятия в спортивном зале продолжаются, угрозы здоровью детей нет. Недочёты будут исправлены администрацией школы в ближайшие сроки, - рассказали в администрации Тайгинского городского округа.

Напомним, что на строительство новой школы было направлено из консолидированного бюджета 841,9 миллиона рублей. В августе жители сообщали, что крыша здания протекла сразу после открытия.