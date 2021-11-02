Названы территории Кузбасса, где выявили 307 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 307 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерово - 50. В Новокузнецке - 48. В Прокопьевске - 29. В Мысках - 25. В Осинниках - 24. В Белове - 19. В Ленинске-Кузнецком - 18. По 14 - в Калтане, Киселевске. В Юрге - 13. Восемь - в Анжеро-Судженске. Шесть - в Гурьевском МО. По пять - в Новокузнецком МР, Таштагольском МР. По четыре- в Краснобродском, Юргинском МО. По три -в Полысаеве, Тайге, Беловском МО, Ижморском МО. По два -в Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Яйском МО. Один - в Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 64 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 60 684 выздоровели, 1 468 скончались, 18 581 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.