Жителям Кузбасса с медотводом от вакцинации нужно сдавать ПЦР-тест перед посещением учреждений культуры с 15 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе жители поинтересовались в соцсетях главы региона, как после введения QR-кодов посещать мероприятия тем, у кого есть медотвод. Кузбассовцы отметили, что постоянно сдавать ПЦР-тест достаточно дорого.

- Мы же уважаем права людей с ОВЗ. А почему мы дискриминируем тех, кто не может поставить прививку по состоянию здоровья? - написала жительница на странице губернатора Сергея Цивилева в Instagram.

Жители также предложили снизить цену на ПЦР-тесты до 100-200 рублей, так как платить по две тысячи рублей достаточно дорого для людей пенсионного возраста.

В Роспотребнадзоре Кузбасса сообщили, что наличие медицинского отвода от вакцинации не означает, что человек не может заболеть или не стать носителем опасного вируса.

- Именно по этой причине для лиц с медицинским отводов и существует возможность сдать ПЦР-тест за 72 часа до мероприятия. ПЦР-тест Вы сдаете самостоятельно платно, бесплатно забор мазка производится только по медицинским показаниям (в случае контакта с заболевшим или при проявлении симптомов), - рассказали в ведомстве.

Напомним, что в Кузбассе введут QR-коды на посещение учреждений культуры с 15 ноября.