В Кузбассе ввели новые меры противодействия по распространению коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Кузбасса подписал распоряжение, которое вносит изменения в документ о дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене правительства региона.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим в течение четырех недель для прохождения вакцинации от коронавируса сотрудников старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Этого времени достаточно, чтобы все, у кого нет медицинских противопоказаний, успели пройти вакцинацию, чтобы у них начал формироваться иммунитет.

Также всем категориям сотрудников работодатели должны выделить два дня с сохранением заработной платы - для прохождения вакцинации.

Напомним, что жителям Кузбасса с медотводом от вакцинации нужно сдавать ПЦР-тест перед посещением учреждений культуры с 15 ноября.