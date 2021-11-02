Кузбасс вошел в топ-15 регионов по величине портфеля займов в ломбардах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кузбасс вошел в топ-15 регионов по величине портфеля займов в ломбардах в прошлом году. Соответствующими данные представил Банк России. Наш регион занял в рейтинге 13 место. Портфель займов ломбардов по итогам 2020 года составил 0,6 млрд руб, объем выданных займов - 4,4 млрд руб.

Лидирует в рейтинге Москва - портфель займов ломбардов по итогам 2020 года составил 6 млрд руб., объем выданных займов - 25,7 млрд руб. Далее следуют Санкт-Петербург - 3,8 млрд руб. и 15,7 млрд руб. соответственно и Ростовская область - 3 млрд руб. и 9,5 млрд руб.

Отмечено, что чаще всего в ломбарды обращаются люди в возрасте 45 лет и старше, в эту группу входят 43% от всех клиентов ломбардов. При этом 55% заемщиков - женщины. Кроме того, 72% всех заемщиков - постоянные клиенты. Кроме того, притока новых клиентов в период пандемии не произошло.