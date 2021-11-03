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Общество3 ноября 2021 7:07

На Томи начался осенний ледоход

Это один из этапов ледостава
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
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Через несколько дней на Томи установится лед, но выходить на него еще будет опасно.

Через несколько дней на Томи установится лед, но выходить на него еще будет опасно.

Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кемерове на реке Томь начался осенний ледоход - льдины, плывущие по воде, жители города заметили еще накануне. В Кемеровском гидрометцентре подтвердили, что на главной водной артерии Кузбасса начался ледостав.

- Процесс ледообразования на реках начинается с заберегов – это ледяной покров у берегов при незамерзающей остальной части водного пространства. Следующий этап – формирование тонких полупрозрачных льдин на воде, которые называются сало. При сильном снегопаде хлопья снега могут падать на переохлажденную воду и не таять, постепенно превращаясь в кашеобразную массу – снежуру. В свою очередь снежура, смешиваясь с салом, образует массивные и рыхлые комья, именуемые шугой. Шугоход может длиться и 2, и 18 дней, в зависимости от погоды и глубины реки, - пояснили «КП» в ведомстве.

Льдины, образовавшиеся от смерзания ледяного сала, снежуры, шуги и заберегов, сейчас и плывут по Томи. Пройдет еще несколько морозных дней, и на всем протяжении реки появится цельный ледовый покров, который продержится до весны.