На Томи начался осенний ледоход

Через несколько дней на Томи установится лед, но выходить на него еще будет опасно. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кемерове на реке Томь начался осенний ледоход - льдины, плывущие по воде, жители города заметили еще накануне. В Кемеровском гидрометцентре подтвердили, что на главной водной артерии Кузбасса начался ледостав.

- Процесс ледообразования на реках начинается с заберегов – это ледяной покров у берегов при незамерзающей остальной части водного пространства. Следующий этап – формирование тонких полупрозрачных льдин на воде, которые называются сало. При сильном снегопаде хлопья снега могут падать на переохлажденную воду и не таять, постепенно превращаясь в кашеобразную массу – снежуру. В свою очередь снежура, смешиваясь с салом, образует массивные и рыхлые комья, именуемые шугой. Шугоход может длиться и 2, и 18 дней, в зависимости от погоды и глубины реки, - пояснили «КП» в ведомстве.

Льдины, образовавшиеся от смерзания ледяного сала, снежуры, шуги и заберегов, сейчас и плывут по Томи. Пройдет еще несколько морозных дней, и на всем протяжении реки появится цельный ледовый покров, который продержится до весны.