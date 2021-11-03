Хоккеист из Кузбасса признан лучшим игроком матча НХЛ

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Кирилл Капризов забросил первую шайбу в сезоне и принес своей команде победу в дополнительное время.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга», нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» и сборной России был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз».

24-летний хоккеист принес победу своему клубу, забросив шайбу в овертайме, а также записал на свой счет голевую передачу. Как сообщают очевидцы, после гола счастливый Кирилл начал прыгать на льду.

Всего в прошедшей игре Капризов провел на льду 19 минут 57 секунд, нанес шесть бросков в створ ворот, а также завершил встречу с показателем полезности »+1».

До этого в восьми матчах кряду наш земляк не мог открыть счет заброшенным шайбам. Поэтому в прессе и соцсетях все чаще писали, что россиянин «сдулся», и что на него давит ответственность после подписания большого контракта.

Для Капризова этот гол в овертайме стал третьим в карьере в НХЛ.