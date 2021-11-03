Кузбасские парк, набережная и пешеходная зона поборются за победу во всероссийском конкурсе

Пешеходная зона улицы Пушкина - популярное место отдыха у жителей Междуреченска. Фото: пресс-служба администрации города.

Сразу три общественные территории Кузбасса, благоустроенные в 2021 году по региональному проекту «Формирование современной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», поборются за победу на всероссийском конкурсе лучших проектов по благоустройству. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

В региональную заявку на участие в конкурсе вошли:

- парк «Юбилейный», расположенный в поселке Бачатский города Белово (номинация «Парк как место отдыха и занятий спортом»);

- Набережная реки Малый Бачат в районе музея в Гурьевске (номинация «Набережная как общественное пространство»);

- Пешеходная зона по ул. Пушкина (от ул. Октябрьская до ул. Брянская) в Междуреченске (номинация «Улица как общественное пространство»).

Так в беловском парке «Юбилейный» в 2021 году были установлены спортивные плошадки и игровое оборудование, визуально напоминающее тяжелую технику для добычи полезных ископаемых, са новые садовые диваны и беседки с шахматными столами. А пешеходные дорожки были выложены тротуарной эко-плиткой с отверстиями для травы.

В Гурьевске на набережной за краеведческим музеем уложили брусчатку, установили скамьи, высадили дубы и ели, очистили от мусора и поросли берег реки Малый Бачат,

В Междуреченске на бульварной части улицы Пушкина появились новые бортовой камень и тротуарная плитка, освещение, деревья, парковые диваны. Также здесь были установлены вазоны для цветов, тренажеры, качели.