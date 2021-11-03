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Бизнес-новости Кемерова3 ноября 2021 11:32

Более трети россиян предпочитают заказывать в ресторанах блюда из фермерских продуктов

Посетители ресторанов все больше интересуются тем, из чего приготовили их блюдо, насколько полезными были продукты и тем, кто и как их выращивал: по данным опроса, проведенного Россельхозбанком, каждый десятый идет в ресторан ради свежей локальной еды
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Исследование, посвященное предпочтениям россиян при выборе ресторана, проводилось Россельхозбанком в октябре текущего года совместно с Петербургским ресторанным фестивалем. В нем приняли участие более 1 тысячи человек в возрасте от 18 лет до 50 лет.

Доля россиян, которые регулярно посещают рестораны, составляет порядка 20% опрошенных. Основным фактором, влияющим на выбор заведения, названо качество блюд — оно важно для 38,8%, уровень цен определяет выбор 24,5%. В свою очередь, на хороший сервис, привлекательный интерьер и популярность у публики россияне смотрят меньше: в совокупности эти три фактора набрали только 26,6%.

По результатам РСХБ, среди важных факторов для гостей значительный рост показывает желание видеть в меню местные фермерские продукты (39,4%). Существенная часть ресторанов по всей стране обеспечивает себя местными фермерскими продуктами через цифровые сервисы экосистемы Свое Родное, которая предоставляет фермерам возможность прямого контакта с рестораторами или организаторами различных фестивалей и ярмарок.

Партнерский материал.

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