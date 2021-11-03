В Кузбассе 8 ноября начинается массовая вакцинация студентов колледжей и техникумов

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При этом на момент прививки студентам ссузов должно быть не меньше 18 лет.

По данным Министерства здравоохранения Кузбасса, по состоянию на 2 ноября в регионе привились от коронавируса 884,2 тысячи человек. План по вакцинации выполнен на 53,5%. Но эти показатели не устроили министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко - на заседании Координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией он назвал Кузбасс в числе отстающих регионов:

- Это Ростовская область, Кемеровская, Камчатский край, Тульская область, Дагестан, Коми, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Хабаровский край и Карачаево-Черкесия. В этих регионах нужно наращивать темпы вакцинации.

На сегодняшний день в Кузбассе работают 178 стационарных пунктов вакцинации и 141 мобильный пункт. Всего в регионе предстоит вакцинировать против новой коронавирусной инфекции не менее 1 миллиона 651 тысяч 390 жителей.

Напомним, что согласно постановлению главного санитарного врача Кузбасса, до 25 декабря двумя компонентами вакцины от коронавируса должны быть привиты 80% работников медицинских и образовательных организаций, сферы транспорта, услуг, соцобслуживания, государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов и многофункциональных центров, предприятий энергетики и волонтерских объединений.