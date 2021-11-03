В Новокузнецке 16 лошадей погибли во время пожара в конно-спортивном клубе

Фото: КСК "Золотая подкова"

Сразу 16 животных погибли в одном из новокузнецких конных клубов, во время пожара в конюшне, произошедшего в ночь со 2 на 3 ноября. Об этом сообщили сами представители клуба на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

- Удалось спасти трех коней и двух пони. Сейчас им оказывается медицинская ветеринарная помощь, одна лошадь в очень тяжелом состоянии. Здание восстановлению не подлежит, - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области факт пожара в хозяйственной постройке на улице Предмостная подтвердили.

- Сообщение о пожаре в конюшне и горящих тюках сена поступило в 3.45 по местному времени. На ликвидацию пожара было отправлено пять подразделений пожарной охраны. К моменту прибытия первого подразделения конюшня была полностью охвачена огнем. Площадь пожара составила 210 квадратных метров., - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Огонь удалось локализовать только в 4.28, а полностью потушить - еще через час - в 5.30.

В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши конюшни, стены здания внутри и снаружи, также сгорело все сено. Люди при происшествии не пострадали.

В качестве предварительной причины пожара в МЧС Кузбасса назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Однако точную причину возгорания еще предстоит установить дознавателям.