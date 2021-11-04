День народного единства-2021 в Кузбассе празднуют в онлайн-формате

День народного единства в Кузбассе в 2021 году проходит в онлайн-формате. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

4 ноября в России, в том числе и в Кузбассе, отмечают День народного единства.

Праздничные программы пройдут во всех городах и районах области, однако большая часть событий пройдет на интернет-площадках: виртуальные концерты, выставки, экскурсии и многое другое, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Однако есть и исключения. Так, в Таштаголе у скульптуры «Золотая Шория» выступят коллективы народно-фольклорного этнографического ансамбля «Чылтыс» и танцевальный коллектив «Иллюзия».

А в Новокузнецке по городу проедут культурные троллейбусы, в которых с концертами выступят творческие коллективы городских дворцов культуры.