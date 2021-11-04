Два спектакля двух кузбасских драмтеатров претендуют на премию «Золотая маска»

«Корова» – экспериментальная постановка, первоначально представленная как эскиз на лаборатории «Электрификация» по произведениям Андрея Платонова в январе 2021 года. Фото: Новокузнецкий драматический театр.

Сразу два спектакля, поставленные в двух кузбасских драматических театрах вошли в Long List 2022 Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщает министерство культуры Кузбасса.

В список претендентов на престижную театральную премию попали спектакль «Корова» Новокузнецкого драматического театра и спектакль «Город Эн» Прокопьевского драматического театра.

Номинантов на премию отбирало сразу два экспертных совета. Всего в лонг-лист вошли 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций.

Добавим, что впервые «Золотая маска» была получена кузбасским театром в 2011 году. Спектакль «Экспонаты» Прокопьевского драматического театра имени Ленинского комсомола стал лауреатом премии в номинации «Приз критики».

Театральная премия «Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства - драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол. Имена лауреатов очередного 28-го фестиваля «Золотая маска» будут определены решением жюри и объявлены на церемонии награждения, которая состоится 20 апреля 2022 года на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.