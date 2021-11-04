В Кемерове задержали лжесотрудника ГИБДД

Из 150 тысяч рублей, собранных у наивных соседей, полицейские смогли изъять лишь пятую часть суммы. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В кемеровский отдел полиции «Кировский» обратились сразу двое кемеровчан с жалобой на сотрудника ГИБДД, который их обманул и похитил деньги. В общей сложности сумма ущерба составила 150 000 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские выяснили, что оба кемеровчанина проживают в одном общежитии, где по соседству с ними некоторое время жил мужчина, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Как-то в разговоре они ему пожаловались на то, что их лишили водительского удостоверения за нарушения ПДД, а именно, за пьяную езду. Тот и предложил им свою помощь в возврате прав. С одного он попросил 50 тысяч рублей, с другого уже в два раза больше - 100 тысяч. Но получив деньги, мужчина съехал из общежития и перестал отвечать на звонки.

Полицейские разыскали и задержали афериста - 38-летнего местного жителя, уже, к слову, судимого за мошенничество. В правоохранительных органах он никогда не работал. Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии в Заводском районе города, где он снял себе новое жилье. Правда, к моменту поимки у него осталась всего пятая часть от похищенной суммы - 30 тысяч рублей. Деньги у него изъяли. В настоящее время полицейские выясняют, есть ли на счету лжесотрудника ГИБДД и другие жертвы.

Скоро мужчине предстоит вновь получить судимость за мошенничество: именно по этой статье в отношении него возбудили сразу два уголовных дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.