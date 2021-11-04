В Кемерове пассажиров аэропорта «Алексей Леонов» эвакуировали из-за пожарной тревоги

Из здания аэропорта эвакуировали десятки пассажиров. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Рано утром в четверг, 4 ноября, в 5.53 по местному времени в кемеровском аэропорту «Алексей Леонов» сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в социальной сети instagram.

Оповещение сработало в новом терминале, где как раз в это время шло обслуживание пассажиров трех утренних авиарейсов на Москву. Пожарный расчет аэропорта был на месте у же в 5.55, одновременно началась эвакуация всех пассажиров.

Проведенное обследование показало, что возгорания нет, система пожарной сигнализации сработала ошибочно. В 6:40 аэропорт возобновил обслуживание пассажиров в терминале.

На время инцидента в связи с низкими температурами (температура воздуха составила примерно – 20 градусов) для пассажиров были открыты старый терминал внутренних линий и международный терминал.

А вот сами пассажиры в комментариях сообщают, что им пришлось провести на улице 40 минут, прежде чем, представители аэропорта догадались открыть международный терминал и старый терминал внутренних авиалиний. Кроме того, все три авиарейса вылетели в Москву с задержкой , которая составила от 35 минут до часа. Информация о более позднем вылете самолетов в Москву 4 ноября подтверждается онлайн-табло кемеровского аэропорта.