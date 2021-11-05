Названы территории Кузбасса, где выявили 321 новый случай коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 321 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерово- 50. В Новокузнецке - 48. В Белове - 24. В Юрге - 23. В Междуреченске - 22. В Прокопьевске - 19. По 15 - в Анжеро-Судженске, Мысках. В Осинниках - 12. По 11 - в Киселевске, Ленинск-Кузнецком. Восемь - в Березовском. По шесть - в Калтане, Полысаеве. По пять - в Промышленновском МО, Новокузнецком МР, Яшкинском МО. По четыре - в Краснобродском, Гурьевском МО, Таштагольском МР. По три - в Тайге, Беловском МО, Кемеровский МО, Мариинском МО, Юргинском МО. По два - в Яйском МО, Ижморском МО. По одному - в Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО, Топкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 65 178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 61 460 выздоровели, 1 482 скончались, 16 698 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.