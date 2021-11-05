Жителям Кузбасса рассказали, как пройти ревакцинацию от COVID-19 и получить QR-код. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова рассказала, как жители региона могут пройти ревакцинацию от коронавируса. Видео опубликовано на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Оксана Абросова отметила, что с момента первой постановки вакцины должно пройти шесть месяцев, чтобы закрепить уже сформировавшийся иммунитет.

Замминистра уточнила, что сдавать тест на антитела перед повторной вакцинацией не требуется.

- Вам необходимо записаться на вакцинацию либо по телефону 122, либо по телефону регистратуры, либо на сайте «Госуслуги», либо просто обратиться в поликлинику для проведения вакцинации, - сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса.

Оксана Абросова напомнила, что в случае введения двухкомпонентной вакцины QR-код выдается после второй прививки, в случае однокомпонентной («Спутник Лайт») - на следующей день после вакцинации.