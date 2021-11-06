В Кемерове без вести пропала молодая женщина

В Кемерове без вести пропала 32-летняя женщина.

В Кемерове пропала без вести 32-летняя Мария Иванова.С 30 октября 2021 года о ее местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшей - 176 сантиметров, она среднего телосложения, у нее каштановые волосы и карие глаза. Женщина была одета в черную куртку с капюшоном, серо-коричневые штаны в клетку, черные сапоги. С собой был серый рюкзак.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.