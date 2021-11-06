Названы территории Кузбасса, где выявили 326 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 326 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 51. В Новокузнецке - 48. В Белове - 25. По 23 - в Междуреченске, Юрге. В Прокопьевске - 20. В Мысках - 17. В Анжеро-Судженске - 15. По 12 - в Киселевске, Осинниках. В Ленинске-Кузнецком - 11. Восемь - в Березовском. По шесть - в Яшкинском МО, Калтане. По четыре - в Тайге, Гурьевском МО, Мариинском МО, Кемеровском МО, Таштагольском МР, Краснобродском. По три - в Полысаеве, Новокузнецком МР, Промышленновском МО, Юргинском МО, Яйском МО. По два - в Беловском МО, Ижморском МО, Топкинском МО. По одному - в Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 65 504 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 61 719 выздоровели, 1 486 скончались, 15 825 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.