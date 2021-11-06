Губернатор Кузбасса показал зиму в регионе на архивных фото. Фото: instagram/sergey_tsivilev.

Губернатор Сергей Цивилев опубликовал архивные фотографии зимнего Кузбасса. Снимки размещены в соцсетях главы региона.

- В Кузбасс на этой неделе вместе со снегопадами и морозами пришла зима. Уверен, многие уже достали коньки, лыжи и доски. Давайте вспомним, как жители Кузбасса отдыхали зимой раньше, — подписал кадры губернатор, - сообщил Сергей Цивелев.

Глава региона отметил, что фотографии предоставлены архивным управлением Кузбасса, Кузбасским государственным краеведческим музеем и музеями муниципалитетов.

На снимки попали соревнования по горнолыжному спорту в Междуреченске в 1982 году, катания на санках в Кемерове в 1982 году, снежный городок на площади Пушкина в 60-е годы, вид с правого берега Томи в 1959 году, перетягивание каната в Гурьевске в 1972 году в честь побед советских спортсменов на Олимпиаде в Саппоро.

Фото: instagram/sergey_tsivilev.

Фото: instagram/sergey_tsivilev.

Фото: instagram/sergey_tsivilev.