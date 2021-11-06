В Кузбассе снова произошло землетрясение

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

В Кузбассе 6 ноября сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 7.31, которая произошла недалеко от Ленинска-Кузнецкого с координатами 54.68 широты и 86.49 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.6, в эпицентре интенсивность 2.8. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Напомним, что 28 октября подземные толчки зафиксировали в Новокузнецком районе.