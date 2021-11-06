В Кузбассе призывник предстанет перед судом за уклонение от военной службы. Фото: Александр ГЛУЗ

20-летнего призывника из Яшкинского района обвиняют в уклонении от прохождения военной службы. Следком Кузбасса сообщил, что завершено расследование уголовного дела.

Так в период весеннего призыва 2021 года парень неоднократно оповещался повестками о необходимости прибыть в военный комиссариат для прохождения медицинской и призывной комиссий.

Призывник был признан годным к военной службе, но игнорировал требования о явке в военный комиссариат. Материалы были переданы в следственные органы. Со следствием парень сотрудничал, вину признал. Сейчас уголовное дело направлено в суд.