Кузбассовцы на деревянной лодке застряли в ледяной реке. Фото: agentstvo_kuzbass42 / Instagram.

В Междуреченском районе спасатели поискового аварийно-спасательного отряда вызволили из реки деревянную лодку, на которой находилось четыре человека. Самостоятельно люди не смогли причалить к берегу из-за сломавшегося мотора. Сообщение об этом поступило диспетчеру Агентства по защите населения и территории Кузбасса, инцидент произошел на реке Мрассу.

Спасатели планировали добраться до ближайшего поселка Чувашка на автомобиле, а затем осуществить подъем вверх по реке на лодке.

- Но прибыв в п. Чувашка, оказалось, что на реке лёд, и на лодке подойти к пострадавшим возможности нет, пострадавшие находятся в зоне видимости, лодка заблокирована ледовой массой, – сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Для спасательной операции был использован аэробот. Пострадавших доставили на берег. Сообщается, что медицинская помощь им не потребовалась.