Тысячи людей подписывают петиции в поддержку кемеровских пожарных, обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Авторы петиций просят освободить пожарных Фото: Кирилл ЧАЩИН

Неделю назад, 29 октября, суд вынес приговор восьми подсудимым по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Начальнику караула пожарно-спасательной части Сергею Генину и Андрею Бурсину, руководителю тушения пожара в ТЦ, назначили пять и шесть лет лишения свободы.

Однако многие горожане не согласны с приговором, поэтому на сайте change.org появились петиции в поддержку пожарных. Петицию в поддержку Сергея Генина под названием «Спас человека, а теперь на нары?» подписали почти 66 тысяч людей. А петицию за Андрея Бурсина «Наказан за спасение?! Просим закрыть уголовное дело против Андрея Бурсина» - чуть более 85 тысяч.

Авторы петиций говорят о том, что пожарные сделали все, что могли, а в халатности и бездействии обвинять их нельзя. Поэтому тысячи людей просят освободить пожарных и закрыть дело. Помимо этого, приговор хотят обжаловать и все адвокаты осужденных по этому уголовному делу. В то же время в комментариях в соцсетях под постами с просьбой подписать петицию другая сторона считает пожарных виновными, а петиции неуместными, ссылаясь на то, что обвиняемые могли, но не спасли запертых в кинотеатре людей.