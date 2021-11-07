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Общество7 ноября 2021 7:02

Уроженка Кемерова Елена Малышева рассказала причину для вакцинации среди молодых

Этим она поделилась в соцсетях
Анастасия СЕМЫКИНА
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Именно у молодых отмечена самая высокая инфицированность.

Именно у молодых отмечена самая высокая инфицированность.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Елена Малышева, врач и телеведущая, рассказала о том, почему так важно вакцинироваться не только людям старшего поколения, но и молодым.

Несмотря на то, что у молодых людей низкий риск болеть коронавирусом тяжело, они являются «драйверами» пандемии. Молодое поколение (от 18 до 50 лет) составляет 5% от всех умерших, а остальные - люди старше 55 лет. Однако именно у молодых отмечена самая высокая инфицированность: риски заразить окружающих, в том числе своих же пожилых родственников, достаточно высоки. То есть молодые являются некими переносчиками болезни, и это и есть одна из причин для вакцинации.