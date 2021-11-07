Названы территории Кузбасса, где выявили 329 новых случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 329 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 52. В Новокузнецке - 49. В Междуреченске - 28. В Белове и Юрге - по 24.В Прокопьевске - 23. В Мысках - 16. В Киселевске - 14. В Осинниках - 12. В Ленинске-Кузнецком - 9. В Промышленновский МО - 8. В Калтане - 7. В Гурьевском МО, Мариинском МО, Новокузнецком МР - по 6. В Анжеро-Судженске - 5. В Яшкинском МО - 4. В Тайге, Беловском МО, Ижморском МО, Прокопьевском МО и Таштагольском МР - по 3. В Березовском, Краснобродском, Полысаеве, Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Топкинском МО, Тяжинском МО, Юргинском МО и Яйском МО - по 2. В Кемеровском МО, Тисульском МО и Чебулинском МО - по 1.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 65 833 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 61 4976 выздоровели, 1 490 скончались, 16 089 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах