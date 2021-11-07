Появился telegram-канал «Пушкинской карты» для кузбассовцев

Фото: Telegram / pushkakuzbass

Для жителей Кемеровской области и обладателей Пушкинской карты министерством культуры и национальной политики создан специальный telegram-канал.

Минобразования сообщает, что присоединиться можно по этой ссылке: https://t.me/joinchat/gyjsRWFUK4c0NzU6. На канале публикуется вся информация по пользованию картой, а также афиши и конкурсы.

Так, например, сейчас проходит конкурс, для участия и получения ценных призов в котором нужно снять видеоролик. Сделать это можно до 12 декабря. Помимо этого, канал публикует еще и новости культурных учреждений области.

Напоминаем, что картой может пользоваться молодежь от 14 до 22 лет.