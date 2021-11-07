Кемеровские строители демонтировали положенную плитку в знак протеста

Подрядчик утверждает, что строители некачественно выполнили работу. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ТАСС сообщает, что строители школы на Притомском проспекте в качестве протеста демонтировали тротуарную плитку, которую сами же недавно положили. По их словам, им не выплатили заработную плату.

Однако подрядчик утверждает, что строители некачественно выполнили работу, потому ее не приняли и, следовательно, не заплатили.

- В данном случае рабочие не предприняли предусмотренных законодательством шагов и сейчас, после того, как они разобрали плитку, уже нет возможности доказать или опровергнуть точку зрения любой из сторон, - прокомментировали ситуацию в Минстрое.

Строительство школы планировалось завершить в декабре этого года, но как пойдет дело теперь - неизвестно.